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10. 09. 2019

Названы 10 стран с самой жесткой цензурой

Комитет по защите журналистов назвал десять стран с самой жесткой цензурой. Перечень опубликовали в специальном докладе Комитета по защите журналистов (CPJ) во вторник, 10 сентября.

По мнению CPJ, страны с самой жесткой цензурой:

  1. Эритрея;
  2. Северная Корея;
  3. Туркменистан;
  4. Саудовская Аравия;
  5. Китай;
  6. Вьетнам;
  7. Иран;
  8. Экваториальная Гвинея;
  9. Беларусь;
  10. Куба.

Список основан на исследовании CPJ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами - и заканчивая слежкой за журналистами и ограничением доступа в интернет и социальные сети.

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. В таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали условия для журналистов обусловлены часто конфликтами и негосударственными факторами.

"Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ", - констатировал Комитет.

В трех ведущих странах - Эритрее, Северной Корее и Туркменистане - средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Те немногие иностранные журналисты, которые получили разрешение въехать в страну, находятся под пристальным наблюдением.

Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

"Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран особенно искусны в применении этих двух видов цензуры: тюремного заключения и преследования журналистов и их семей, а также в цифровом мониторинге и цензуре в Интернете и социальных сетях", - сказано в докладе.

Ранее СМИ сообщали, что Google запустит в Китае подцензурный поисковик.

Также в Китае заблокировали четыре тысячи сайтов.

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Источник: korrespondent.net
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