Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада на заседании во вторник, 10 сентября, 245 голосами приняла законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Проект закона №1012 предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством нардепов.

Этот документ должен содержать правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии, которая будет расследовать факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенных президентом.

В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, спецпрокурор и спецследователи.

Президент в процедуре импичмента может пользоваться услугами от одного до пяти защитников его прав, свобод и интересов.

Пленарное заседание, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, кроме случаев, когда информация составляет гостайну.

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются к Конституционному и Верховному судам, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.

Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извиняется перед президентом.

В случае отставки президента по собственному желанию процедура импичмента прекращается на любой стадии, а производство в судах закрываются.

Напомним, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

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Источник: korrespondent.net