Сотрудник НАПК копировал конфиденциальную информацию – ГБР

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) незаконно копировал конфиденциальную информацию из электронных деклараций. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале во вторник, 10 сентября.

По его мнению, сотрудник ГБУ передавал конфиденциальную информацию третьим лицам.

"Среди тех, в чью жизнь он "влез", 11 сотрудников Киевского теруправления ГБР. "Прошлись" по всему руководству – начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов", – рассказал Труба.

По его данным, круг лиц, декларации которых "заинтересовали" сотрудника НАПК, включает руководство ГПУ, судей, народного депутата Украины, депутата местного совета и сотрудников Нацполиции.

Труба пояснил, что, используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, этот сотрудник загружал на отдельный носитель сведения, защищенные законом – идентификационные коды, серии и номера паспортов, место жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации.

"Делал он это все безосновательно и, что самое главное – незаконно", – отметил директор ГБР.

Он также сообщил, что благодаря оперативным действиям Нацполиции "любознательный" сотрудник НАПК уже уведомлен о подозрении.

Напомним, на прошлой неделе Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Наталье Корчак. Ее подозревают в недостоверном декларировании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net