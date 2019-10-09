В Николаеве произошел масштабный пожар: в одноэтажном складском здании сгорела крыша и пластиковая тара на площади 600 кв. м. В помещении находился цех по переработке вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во вторник, 10 сентября.

"9 сентября в 20:00 в городе Николаев по улице Мельничная, 23 в одноэтажном складском здании (принадлежит ФЛП Ерицян) возник пожар. В 23:30 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена крыша и пластиковая тара на площади 600 кв. м. К тушению привлекалось 30 пожарных и 7 единиц техники ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: На складах в Николаеве произошел масштабный пожар

Напомним, что ранее на Сумщине попытка кражи нефти из скважины закончилась масштабным пожаром.

Также сообщалось, что в Житомирской области тушат два крупных пожара.

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Источник: korrespondent.net