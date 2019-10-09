Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от Слуги народа

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции Слуга народа Анны Коваленко. Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков входе утреннего заседания во вторник, 1 сентября.

Соответствующий проект постановления №2091 поддержали 369 парламентариев.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Коваленко Анны Николаевны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия Слуга народа, в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий", – говорится в постановлении.

Отметим, что 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Напомним, 2 сентября ЦИК досрочно прекратила полномочия пяти нардепов от Слуги народа, которых избрали на внеочередных парламентских выборах. Все они подали соответствующие личные заявления в связи с назначением на должности в Кабмине.

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Источник: korrespondent.net