У Зеленского готовят новые инициативы по Конституции

Власти готовят новые законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию, которые выведут ее "на более качественный уровень". Об этом в ходе заседания парламента во вторник, 10 сентября, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Первоочередные изменения мы все подали, а дальше будут устранены все противоречия и несовершенства, которые мешают нормально работать органам власти. Существенное внимание будет уделено правам человека. Также проблемам децентрализации и проблемам территориального устройства ", - заявил Вениславский.

Он отметил, что ранее поданные в Конституционный суд законопроекты являются первоочередными.

"Одна из составляющих - это как раз конституционная реформа. Эти изменения, которые были направлены в Конституционный суд для получения заключения, имеют неотложное значение для того, чтобы устранить некоторые проблемы. Что касается системного изменения Конституции, комиссия будет работать и над этими вопросами, и над процедурой импичмента в том числе. Скажем так, комиссия по правовой реформе будет заниматься решением тех вопросов, которые за 25 лет так и не были решены", - уточнил Вениславский.

Как сообщалось, в ходе сегодняшнего заседания Рада приняла сразу в первом и втором чтении законопроект об импичменте президента.

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Источник: korrespondent.net