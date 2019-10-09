Рябошапка объяснил, почему ликвидируют военную прокуратуру

Военная прокуратура не соответствует международным стандартам, а расследовать военные преступления могут и гражданские правоохранители. Об этом сказал генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии УНН во вторник, 10 сентября.

"Государственное бюро расследований будет расследовать эти преступления, а прокуроры гражданские будут осуществлять процессуальное руководство и потом представительство в судах", – сказал он и добавил, что в военных прокурорах нет необходимости.

По мнению Рябошапки, военная прокуратура – это, во-первых, несоответствие международным стандартам.

"А во-вторых, вообще утрачена логика существования военной прокуратуры в Украине, потому что расследование осуществляют гражданские лица – следователи Государственного бюро расследований, процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в Луганске, в Донецке, там где конфликт, осуществляют во многих случаях тоже гражданские прокуроры. И нет никакой особенности или специфики для того, чтобы эти люди носили погоны и проходили военную службу", – отметил гепрокурор.

Он считает, что прохождение прокурорами военной службы означает, что эти люди теряют в своей процессуальной деятельности независимость, что для прокурора является одним из самых важных в его статусе.

"Мы делаем этих прокуроров более независимыми", – резюмировал Рябошапка.

Накануне Руслан Рябошапка объявил, что военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

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Источник: korrespondent.net