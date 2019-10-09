Найдены убийцы крымскотатарского активиста Решата Аметова

Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск трех подозреваемых россиян. Об этом сообщила пресс-служба МВД во вторник, 10 сентября.

Установлено, что 3 марта 2014 года на площади у Совета Министров АР Крым в Симферополе трое мужчин в камуфляжной форме похитили Аметова, который осуществлял одиночный пикет против оккупации полуострова.

В дальнейшем, 15 марта 2014 года, его тело было обнаружено гражданскими лицами в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района Крыма.

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также троих человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались два бойца "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 годов рождения, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 года рождения", - сообщает МВД.

Также было установлено, что последний после совершения указанного преступления покинул территорию Крыма и участвовал в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики" на Донбассе, где 27 апреля 2014 года в Горловке организовал похищение трех офицеров спецподразделения СБУ Альфа.

На данный момент указанным лицам заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В отношении подозреваемых получены соответствующие санкции суда об их задержании.

Кроме того, в отношении Скрипника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыток офицеров Альфы.

В мае 2017 года бывший президент Петр Порошенко присвоил убитому в 2014 году крымскому татарину Решату Аметову звание Героя Украины.

Напомним, что ранее в Крыму был найден убитым пропавший крымский татарин.

Также сообщалось, что в Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина Гафарова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net