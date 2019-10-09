В Украине снизилось количество безработных

В Украине по состоянию на 1 сентября 275 тысяч граждан имели статус безработных и были зарегистрированы в Государственной службе занятости. Это на 12 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник, 10 сентября, 112.ua со ссылкой на данные ведомства.

"По состоянию на 1 сентября статус безработного имели 275 тысяч украинцев, из них 224,8 тысяч получат пособие по безработице. Из них 159,5 тысяч – женщины, из которых 125,9 тысяч получают помощь. Мужчин – 115,5 тысяч, 98,9 тысяч из которых получат пособие по безработице", – рассказали в службе занятости.

Средний размер пособия по безработице в августе 2019 года составлял 3 253 гривны. Его размер зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа. При этом на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тысяч грн.

Напомним, безработица в Украине снижается несколько месяцев подряд. Так, в мае нынешнего года в стране безработных стало меньше почти на 30 тысяч.

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Источник: korrespondent.net