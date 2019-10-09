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10. 09. 2019

В Марьинке в результате ДТП сгорели два человека

На выезде из Марьинки в Донецкой области во вторник, 10 сентября, во время пожара, который возник в результате ДТП, сгорело два человека. Об этом сообщает Госслужба по ЧС.

"10 сентября в 00:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на выезде из г. Марьинка Донецкой области. В результате аварии вспыхнул легковой автомобиль", - сказано в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, локализовали пожар в 00:48 и ликвидировали его в 00:55. К тушению пожара привлекалось 6 человек личного состава и одна единица техники.

Несмотря на это, в результате пожара погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Cмотрите фотогалерею: В Марьинке в результате ДТП сгорели два человека

Ранее в понедельник стало известно, что на окружной дороге Обухова под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погибла семейная пара. Еще два человека пострадали.

Также сообщалось, что в Кривом Роге при столкновении двух авто погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net
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