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10. 09. 2019

Савченко подалась на биржу труда

Экс-нардеп Надежда Савченко получила статус официального безработного и встала на учет в Центр занятости. Об этом она сообщила в Facebook, прокомментировав реакцию СМИ на данную информацию.

"Неожиданно в СМИ вызвала фурор новость о том, что я обратилась в Центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают с помощью подработок и не могут найти работу официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!", - пишет Савченко.

Экс-нардеп надеется, что вопрос безработицы в Украине будет интересен новой власти.

"Для СМИ привычно бегать только за политическими сенсациями. Журналисты мало освещают реальные проблемы простых людей, потому что это, как они считают, неинтересно. Надеюсь, вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцами за рубежом будет интересен новой власти. Потому что для того ее и выбирали...". - добавила Савченко.

Напомним, согласно данным ЦИК, за Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, проголосовали восемь человек.
 
Отметим, округ Савченко выиграл самовыдвиженец Александр Ковалев, набрав всего 220 голосов из 666. 
 

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Источник: korrespondent.net
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