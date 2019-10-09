Совет ЕС одобрил кандидатов на посты еврокомиссаров

Совет Европейского Союза официально одобрил предложенный Еврокомиссией финальный список еврокомиссаров на 2019-2024 годы. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном на его сайте во вторник, 10 сентября.

"Совет сегодня утвердил список лиц, которых он предлагает назначить членами Еврокомиссии до 31 октября 2024 года, – говорится в сообщении. – Это решение теперь будет направлено в Европарламент и опубликовано в Официальном журнале ЕС".

Уже сегодня председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит свои предложения по конкретным постам.

Список включает кандидатов от 25 стран Евросоюза за исключением выходящей из ЕС Великобритании. В этом списке нет представителей Германии и Испании, поскольку немка Урсула фон дер Ляйен возглавит новый состав Еврокомиссии, а испанец Жозеп Боррель станет новым главой внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини. Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 ноября.

Что касается Великобритании, то Лондон еще 23 августа направил официальное уведомление, что не будет определять своего кандидата в Еврокомиссию, поскольку намерен покинуть ЕС до начала работы ее нового состава.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия назначила специального советника президента по вопросам отношений с Украиной. Им стал бывший евродепутат Эльмар Брок.

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Источник: korrespondent.net