Сенцов: Вернусь в Крым "только на танках"

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов на вопрос о том, поехал ли бы он на Донбасс как Надежда Савченко для освобождения украинских пленных, заявил, что в Крым и на Донбасс поехал бы "только на танках". Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 10 сентября.
"Собираюсь заниматься самыми замечательными вещами - это снимать кино и жить. Касаемо Крыма - вернусь туда только на танках, но пока не можем… Не нужно мои слова воспринимать буквально", - сказал Сенцов.
Режиссер также подтвердил, что собирается жить в Киеве с семьей.
"Моя дочь переехала сюда, моя мама приехала, пока останется, сын с бывшей супругой поедут в Крым", - уточнил Сенцов.
"Касаемо моей будущей жизни, возможно политической, для меня этот вопрос пока остается открытым, т. е я сам для себя не то чтобы не решил, вопрос еще открыт", - объяснил Сенцов.
Он уточнил, что никакие политики пока с ним не связывались.
Бывший политзаключенный Александр Кольченко отметил, что пока не строил планы.
"Хочу немного отдохнуть, адаптироваться. Пока Путин при власти в Крым возвращаться не собираюсь", - добавил он.
Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".
Омбудстмен Денисова впоследствии сообщила, что государство купит квартиры освобожденным Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.
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Источник: korrespondent.net
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