Назначен губернатор Ровенской области

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Ровенскую область во вторник, 10 сентября, назначил новым главой местной ОГА Виталия Коваля, сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, традиционно президент пригрозил отставкой, если центральные власти "будут что-то слышать".

"Дошли к официальной части, я хочу поздравить Виталия Коваля. Хочу, чтобы общественность обратила внимание и чтобы вы общались с молодежью и решали их вопросы. Я каждому новому главе ОГА говорю - если мы будем что-то слышать… будем реагировать. Это не должность - это возможность показать, кто вы есть… Как должность дается, так и забирается. Сегодня мы даем ее вам", - отметил Зеленский.

Указ о назначении Коваля появился на сайте президента.

Другим указом Зеленский освободил Игоря Тимошенко от временного исполнения обязанностей председателя Ровенской ОГА.

До назначения Коваль руководил компанией ВВВ Монтаж, которая занимается строительством дорог. Кроме того, у него есть бизнес в сфере оптовой торговли зерном, семенами и кормами - фирма Санакая. Является членом Олимпийского комитета Украины и президентом Ровенской областной Федерации греко-римской борьбы.

Как сообщалось, на прошлой неделе был назначен новый губернатор Запорожской области. Его представил замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

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Источник: korrespondent.net