В Кремле прокомментировали информацию о "шпионе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Олег Смоленков, которого американские СМИ называют шпионом в российском руководстве, действительно работал в администрации президента РФ, сообщает Интерфакс во вторник, 10 сентября.

По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей". Он отметил, что этот сотрудник был уволен порядка двух или трех лет назад.

Как утверждает Песков, Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ.

На прямой вопрос, был ли Смоленков шпионом, Песков ответил: "Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".

"Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, "криминального чтива", поэтому это давайте оставим на их усмотрение", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не располагает информацией, пропал ли после увольнения Смоленков и где он находится сейчас.

Ранее американские СМИ заявили, что ЦРУ в ходе спецоперации в 2017 году вывезло из России шпиона, который много лет работал в российском руководстве. По данным СМИ, информатором ЦРУ был Олег Смоленков, который в 2017 году пропал после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

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Источник: korrespondent.net