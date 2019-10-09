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10. 09. 2019

США направили в Украину экспертов Минэнергетики

Министерство энергетики США направляет в Украину делегацию экспертов, которые помогут в разработке "зимнего плана действий" для решения критических потребностей во время зимнего отопительного сезона 2019-2020 годов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

Отмечается, что делегация направлена по просьбе Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Украина и ЕС согласовывают позиции по транзиту газа. Украина и Евросоюз согласовывают позиции накануне трехсторонних газовых переговоров по транзиту.

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Источник: korrespondent.net
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