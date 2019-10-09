В Раде назвали сроки приглашения Украины в ЕС

Народный депутат от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко считает, что в ближайшие 5-10 лет Украина не получит приглашение в ЕС. Об этом он сказал в интервью ТСН, обнародованном в понедельник, 9 сентября.

"Европейский Союз не готов нас принимать, мы не готовы быть членом Европейского Союза. Суть того, что между нами происходит, определена Соглашением об ассоциации, с которым концептуально тоже есть проблема… Пока что, учитывая кризисное состояние в Европе, с точки зрения существования их единства и консолидации, они не готовы будут в ближайшие 5-10 лет отвечать на этот вопрос", – сказал Яременко.

По его словам, это время дает Украине возможность "спокойно посмотреть, чего мы хотим за это время достичь, чего мы можем достичь, что мы обязаны сделать, что не стоит спешить делать".

"Ни в коем случае не пересматривая наше желание стать членом европейской семьи, не оспаривая ни в коем случае нашу принадлежность, и географическую, и культурную, к европейскому континенту, в плане европейской интеграции как политического процесса, нам, так же, как и с Советом Европы, надо выдохнуть, успокоиться и подумать, что мы можем сделать", – отметил нардеп.

Он напомнил, что одного лишь желания вступить в ЕС недостаточно.

"Реальность в том, что тебя должны туда пригласить. Тебя должны "хотеть" в этом союзе. Европейский Союз в ближайшее время нас не захочет. Мы слишком велики для них и слишком проблемны, чтобы нас абсорбировать положительным образом, чтобы нас сделать частью себя. Поэтому приглашение к членству в ЕС мы не получим в течение ближайших 5-10 лет. Изменить ситуацию за это время мы можем", – резюмировал Яременко.

Напомним, на прошлой неделе президент Словении Борут Пахор предложил ЕС предоставить "особый статус" Украине.

В ответ МИД Украины заявил, что стратегической целью страны является полноценное членство в ЕС и об особом статусе речь не идет.

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Источник: korrespondent.net