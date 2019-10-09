ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

В мире ежегодно заканчивают жизнь самоубийством 800 тысяч человек, а каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида. Страны с наибольшим количеством самоубийств – это Гайана, Россия, а также Литва, Лесото, Уганда, Шри-Ланка, Индия, Япония и Южная Корея. Статистику предоставляет Всемирная организация здравоохранения.

Также в докладе говорится, что с 2010 по 2016 года количество самоубийств снизилось на 9,8%, вероятно, в связи с тем, что 38 стран в мире занимаются стратегической профилактикой самоубийств, но все же, статистика по-прежнему не есть утешительной, и в ВОЗ считают, что как можно большему количеству стран стоит проводить такую профилактику.

Сообщается, что 79% всех самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Относительный показатель является наиболее высоким в странах с высоким уровнем дохода и составляет 11,5 на 100 000 человек.

Интересно, что в странах с высоким уровнем дохода мужчины совершают суицид втрое чаще, чем женщины, а в странах с низким и средним уровнем дохода – примерно одинаково.

Самоубийство является второй главной причиной смерти молодежи возрастом 18-29 лет (на первом месте ДТП). Если брать подростковый возраст – 15-19 лет, то у девочек суицид также идет на втором месте после осложнений беременности и родов, а у парней на третей месте после ДТП и межличностного насилия.

Среди наиболее популярных способов суицида выделяют повешивание, отравление пестицидами и самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

Ранее в разных районах Киевской области двое 28-летних мужчин в один день застрелились из гладкоствольных ружей.

Напомним, что ранее львовянин повесился в день рождения из-за долгов.

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Источник: korrespondent.net