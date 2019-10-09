"Поправки Лозового": Рада поддержала законопроект об отмене поправок

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового": теперь НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку. Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады во вторник, 10 сентября.

За решение проголосовали 297 народных депутатов. Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За жизнь за законопроект не голосовали. Кроме того Рада проголосовала за сокращение вдвое срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Отметим, что 29 августа президент Владимир Зеленский внес законопроект №1009, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

"Поправки Лозового" предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной мере ограничивают права граждан, следует согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до трех или шести месяцев.

Напомним, что ранее в Раде решили декриминализировать фиктивное предпринимательство.

Также сообщалось, что Рада намерена разгрузить Антикорсуд от 3000 дел.

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Источник: korrespondent.net