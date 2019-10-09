Замглавы Госархива за взятку в $10 тысяч отделался штрафом в две тысячи

Заместитель председателя Госархива Игорь Бондарчук за получение взятки в 10 000 (около 250 000 гривен - ред.) долларов отделался в пять раз меньшим штрафом. Его действия квалифицировали как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие соответствующего решения госслужащим. Об этом сообщает Судовой репортер.

По данным следствия, весной 2019 года он предложил знакомому помощь в трудоустройстве. А уже в середине мая чиновник вымогал у него 10 тыс. долларов за свои "услуги". Потерпевший подал в СБУ заявление о преступлении.

"На основании ч. 1 ст.70 УК Украины назначить (Бондарчуку - Ред.) окончательное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, равный 51 000 гривен (немногим более 2 тысяч долларов - Ред.) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1 год", - говорится в опубликованном сообщении.

1 июля на Андреевском спуске обвиняемый получил первую часть вознаграждения в 5 тыс. долларов, а впоследствии еще 4,8 тыс. После передачи второго транша Бондарчука задержали.

НАБУ выявило также, что зампредседателя Госархива забыл задекларировать в 2016 году 1 200 000 грн доходов от продажи квартиры, расходы в 1 100 000 грн по покупке квартиры и сделку дарения квартиры стоимостью 3 300 000 грн. Чиновник заключил соглашение с прокурором и признал себя виновным. Стороны пришли к соглашению о наказании в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

А в Луганской области двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен.

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Источник: korrespondent.net