В аэропорту Борисполь произошел сильный пожар - СМИ

В аэропорту Борисполь во вторник, 10 сентября, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту Борисполь за терминалом В", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото виден большой столб дыма. Пресс-служба аэропорта о пожаре пока не сообщала.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар произошел на складах в Николаеве . Пожарные тушили возгорание больше трех часов.

Напомним, на Сумщине попытка кражи нефти из скважины закончилась масштабным пожаром.

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Источник: korrespondent.net