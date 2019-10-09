Лента RSS
Подписаться на ленту
10 сентября 2019, вторник, 16:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,31
10. 09. 2019

В аэропорту Борисполь произошел сильный пожар - СМИ

В аэропорту Борисполь во вторник, 10 сентября, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту Борисполь за терминалом В", - говорится в сообщении. 

На опубликованных фото виден большой столб дыма. Пресс-служба аэропорта о пожаре пока не сообщала.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар произошел на складах в Николаеве. Пожарные тушили возгорание больше трех часов.

Напомним, на Сумщине попытка кражи нефти из скважины закончилась масштабным пожаром.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.