В аэропорту Борисполь произошел сильный пожар - СМИ

В аэропорту Борисполь во вторник, 10 сентября, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.
"Что-то очень сильно горит в аэропорту Борисполь за терминалом В", - говорится в сообщении.
На опубликованных фото виден большой столб дыма. Пресс-служба аэропорта о пожаре пока не сообщала.
Напомним, на Сумщине попытка кражи нефти из скважины закончилась масштабным пожаром.
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Источник: korrespondent.net
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