Разумков "не пускает" нардепов в ПАСЕ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков блокирует поездку украинской делегации на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, где будут рассматривать нарушения прав крымских татар. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает Европейская правда.

По его словам, Разумков не подписывает командировку на заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации. "Я считаю, что это не просто ошибка, а граничит с преступной небрежностью", - заявил Арьев.

В повестке дня следующей сессии ПАСЕ рассмотрение этого вопроса запланировано на осеннюю сессию и состоится 2 октября. Комитет должен утвердить проект доклада 12 сентября.

Новая украинская делегация пока не сформирована, но по правилам ПАСЕ действует предыдущий состав, пока не будет утвержден новый список депутатов.

Глава делегации вправе определить, кто будет присутствовать на заседании комитета. От Украины должны лететь сам Арьев, Мустафа Джемилев и Андрей Лопушанский.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net