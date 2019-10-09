Международные закупки лекарств для Украины оказались под угрозой

В Украине станет невозможной закупка лекарств с помощью международных организаций. Соответствующее нововведение предусматривает новая редакция закона О публичных закупках, которая в первом чтении была принята Радой во вторник, 10 сентября. Об этом сообщила член профильного комитета Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда. Такие правки договорились подать совместно с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением", - написала Стефанишина.

Со временем большинство закупок должно перейти к ГП Медицинские закупки Украины.

Тем временем, по данным организации Пациенты Украины, в случае отмены международных закупок украинцы рискуют остаться без таких важных лекарств и изделий, как Космеген, Онкоспар, Эрвиназа (детская онкология), радиофармацевтические препараты с коротким сроком годности, используемые в кардиохирургии катетеры Сван-Ганса и стенты.

Кроме того, международные закупки впервые за последние годы обеспечили доступность всех необходимых вакцин по национальному календарю.

"Без возможности закупки через международные организации эти жизненно необходимые препараты будут для нас потеряны навсегда, ведь национальный закупщик ГП Медицинские закупки не имеет юридических возможностей использовать при закупке такие механизмы, которыми обладают международные организации", - говорится в заявлении Пациентов Украины.

Напомним, в октябре 2018 года было создано госпредприятие Медицинские закупки Украины для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств и других товаров медицинского назначения.

Сегодня также стало известно, что в Раде достигли соглашения о голосовании за законопроекты. Так, Слуга народа будет отправлять законопроекты на второе чтение, а другие фракции пообещали лишь содержательные правки.

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Источник: korrespondent.net