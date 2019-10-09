В новой Раде зафиксировано первое кнопкодавство

В Верховной Раде IXсозыва во вторник, 10 сентября, зафиксирован первый случай кнопкодавства. В нем, общественное движение Честно уличило внефракционного нардепа, мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

Отмечается, что Ковалев проголосовал вместо другого депутата на утреннем заседании во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова.

В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию (ст. 84).

"[Отношусь к кнопкодавства] очень негативно ... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно ... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше ... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка ... ", - заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос общественников, почему Ковалев голосовал за него, начал отшучиваться:

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку ... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста", - сказал Ефимов.

Александр Ковалев был избран в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на неподконтрольной Киеву территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

Напомним президент Владимир Зеленский внес в Раду закон о "кнопкодавах". Документ предусматривает ответственность за личное голосование народными депутатами в парламенте.

Законопроект предусматривает для "кнопкодавов" штрафы до 85 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net