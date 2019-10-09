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10. 09. 2019

Названы бесплатные медицинские услуги для украинцев с 2020 года

В Национальной службе здравоохранения Украины сообщили, какие услуги будут бесплатными по программе медицинских гарантий в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе НСЗУ.

В частности, учреждениям здравоохранения по программе медицинских гарантий в 2020 году Служба планирует платить 8500 грн за роды, 19 500 грн за лечение одного инсульта и 15 800 грн - инфаркта.

"Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", - говорится в сообщении.

В Службе заметили, что программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет на замену псевдобесплатной медицине уже в 2020 году.

В программу медицинских гарантий войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

Главным фокусом программы, как отмечается, будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества.

Ранее МОЗ объяснил, какие лекарства в больнице будут выдавать бесплатно. Пациентам со следующего года будут бесплатно выдавать лекарства в больнице, если они будут входить в Национальный перечень.

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Источник: korrespondent.net
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