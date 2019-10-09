Вблизи аэропорта Борисполь горит свалка негабаритных и строительных отходов. Об этом сообщил пользователь Андрей Цвилюк в группе Борисполь для всех в Facebook.

Судя по опубликованным фото, на месте уже работают пожарные, причины возгорания устанавливаются.

Также со ссылкой на заместителя городского головы Борисполя, Ярослава Годунка сообщается, что горит незаконная свалка негабаритных бетонных и строительных отходов. На месте работают три пожарных наряда, ситуация под контролем.

Cмотрите фотогалерею: Стало известно, что горит под Борисполем

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Борисполь произошел сильный пожар.

Накануне также стало известно, что под Обуховом в Киевской области горит стихийная свалка.

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Источник: korrespondent.net