Особо ценный. ЦРУ эвакуировала шпиона в Кремле

Американские СМИ узнали об эвакуации из России секретного агента из окружения российского лидера Владимира Путина. В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков, пропавший вместе с семьей в 2017 году, действительно работал в администрации президента. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Трамп едва не раскрыл секретного агента

9 сентября американский телеканал CNN сообщил о сотруднике Кремля "высочайшего уровня", который работал на протяжении более чем десяти лет на Центральное разведывательное управление США и являлся источником информации также из высших структур национальной безопасности.

Согласно ряду неназванных источников из администрации президента США Дональда Трампа, агент имел непосредственный доступ к Путину и даже имел возможность предоставлять снимки документов с рабочего стола российского лидера. Отмечается, что "ему не было равных", когда речь шла про данные о внутренней кухне Кремля и планах Путина.

Решение об эвакуации самого ценного поставщика информации из Кремля было принято после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США в мае 2017 года. Тогда Трамп поделился с российским гостямя информацией о террористах ИГИЛ в Сирии, которую добыл Израиль.

Раскрытые россиянам данные не имели непосредственного отношения к американскому агенту в России, но из-за опасений, что президент США поделится с Москвой еще какими-то секретами, руководство спецслужб вернулось к обсуждению вопроса о возможном риске разоблачения информатора, говорится в материале.

Майк Помпео, который в то время возглавля ЦРУ, выступая перед другими высокопоставленными чиновниками Белого дома, заявил, что о работающем под прикрытием информаторе, известном как "особо ценный агент", раскрывается слишком много информации.

Вывоз (или как называют такую операцию сотрудники разведки, эвакуация) является исключительной мерой, к которой прибегают лишь тогда, когда, по мнению разведки США, агенту грозит непосредственная опасность, отмечает CNN.

В ЦРУ данные американского канала назвали "ошибочными". В свою очередь представитель администрации президента США Стефани Гришэм отметила, что "сообщение CNN не просто не соответствует истине, оно представляет потенциальную угрозу жизни людей".

Как пишет New York Times, этот информатор помог ЦРУ прийти к самому сенсационному выводу касательно российской кампании вмешательства в американские выборы: Путин лично ее спланировал.

Будучи основным источником информации для американского правительства о позиции и приказах Путина, этот информатор также помог ЦРУ прийти к выводу о том, что Путин хотел добиться избрания Дональда Трампа и лично приказал взломать системы национального комитета Демократической партии.

Шпиону доверял помощник Путина

Имя осведомителя не сообщалось, однако в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике Кремля РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там. Российские власти его исчезновение не комментировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента, но был уволен "внутренним распоряжением" несколько лет назад. Песков отметил, что его должность не относилась к числу высоких "не предусматривала контактов с президентом".

По данным издания Daily Storm, Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ.

В 2010 году он получил чин действительного государственного советника России третьего класса, который соответствует воинскому званию генерал-майор.

По данным Коммерсанта, после исчезновения Смоленковых было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Его несколько раз возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

Газета сообщает, что нашла данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд стоимостью в 925 тысяч долларов некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина.

В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Источник издания отмечает, что Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне в то время, когда послом был Юрий Ушаков - нынешний помощник Путина по международным делам.

Смоленков продолжал работать с Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался доверием высокопоставленного чиновника, имеющего прямой доступ к российскому лидеру.

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Источник: korrespondent.net