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10. 09. 2019

ГБР допросило Парубия из-за сенсорной кнопки

В Госбюро расследований во вторник, 10 сентября, допросили бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от Евросолидарности Андрея Парубия по делу о тестировании сенсорной кнопки системы для голосования Рада-3. Об этом сообщил сам Парубий после допроса.

 
"Сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство законно ли проводилось тестирование, проверка функционирования (системы Рада-3 - ред.). Я сказал им, что это политическое действие, которое в то время было направлено на то, чтобы показать, кто хозяин, чтобы не позволить провести тестирование сенсорной кнопки, и мне очень жаль, что украинские следователи вынуждены исполнять такую низкую функцию", - заявил Парубий. 

Он отметил, что его допрашивали час.

Как сообщалось, 23 и 27 августа сотрудники ГБР блокировали центр управления системой для голосования Рада-3. Правоохранители проводили в Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы Рада.

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Источник: korrespondent.net
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