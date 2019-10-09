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10. 09. 2019

Сотрудников СБУ подозревают в пытках задержанного

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали задержанного мужчину и заставили его подписать документы. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook во вторник, 10 сентября.

По ее данным, инцидент произошел еще в апреле 2016 года. Тогда сотрудники СБУ несколько часов избивали и пытали мужчину в лесополосе, а потом отвезли в больницу с многочисленными побоями различной степени тяжести.

"После этого пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями. Чтобы не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили его подписать процессуальные документы. Хочу отметить, что это дело для нас крайне важно, ведь комплексное противодействие пыткам – один из базовых приоритетов в работе Государственного бюро расследований", – написала Варченко, не указав, где именно произошел инцидент.

ГБР открыло уголовное производство по статье о превышение власти или служебных полномочий. Подозреваемым грозит от трех до восмьи лет за решеткой с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, в Николаеве сотрудники ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе в городе Гайворон.

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Источник: korrespondent.net
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