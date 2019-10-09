В Киевской области во время задержания мужчина забаррикадировался в помещении и бросил в сторону полицейских две гранаты. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что злоумышленника полицейские задерживали в рамках уголовного производства по статье о нанесении совершению тяжких телесных повреждений – ножевого ранения.
"Во время задержания на оперативных сотрудников было совершено дерзкое нападение. Подозреваемый забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты", - написал глава полиции Киевской области.
Он отметил, что, обе гранаты не сработали.
"Несчастья удалось избежать благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника", - сообщил Небытов.
Он уточнил, что во время неотложного обыска в доме мужчины было обнаружено еще две гранаты и арсенал холодного и огнестрельного оружия.
Cмотрите фотогалерею: На Киевщине мужчина при задержании бросал в копов гранаты
Напомним, в Черкассах женщина носила в пакете оружие и гранату.
Также сообщалось, что в Донецкой области во дворе дома взорвалась граната.
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Источник: korrespondent.net
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