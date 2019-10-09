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10. 09. 2019

Безработная Савченко закинула ноги на стол в Раде

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте. Так, бывшая народная избранница пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", – подписал он фото.

На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.

Ранее сегодня сообщалось, что Савченко подалась на биржу труда. Бывшая нардеп официально ищет работу через Центр занятости. После проигрыша на выборах в Раду она оказалась безработной.

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Источник: korrespondent.net
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