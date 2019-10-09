Под Житомиром лесные пожары охватили 100 гектаров

Лесной пожар в Житомирской области охватил 100 гектаров территории. Огонь удалось потушить. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Пожар возник между селом Богатое и дачным кооперативом Бобривський массив. Местные жители сжигали сухую траву, а порывы ветра и жара поспособствовали распространению огня на площадь в 100 га. На площади, которая выгорела полностью, погибли молодые самостоятельные хвойные деревья, которые могли стать лесом.

Кроме того, пожар возник на территории Житомирского военного полигона в результате проведения учений. Огонь стремительно распространялся в направлении Тригорского лесничества. Усилиями лесной охраны пламя удалось локализовать и лес оно не задело.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье загорелись виноградники, в результате пожара огонь подошел к лесу.

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Источник: korrespondent.net