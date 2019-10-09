Денисова рассказала о лечении освобожденных из России заключенных

Все освобожденные заключенные из России украинцы получают необходимую медицинскую помощь, в частности, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову во вторник, 10 сентября, сделали операцию. Об этом в интервью телеканалу Прямой сказала омбудсмен Людмила Денисова.

"Олег (Сенцов – ред.) отказался от медицинской помощи, он, безусловно, прошел обследование, но потом сказал, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. И так и есть: его мама сейчас находится в Феофании", - сказала Денисова в интервью.

По ее словам, другой освобожденный из России украинский заключенный журналист Роман Сущенко в настоящее время походит медицинское обследование.

"Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел", - добавила омбудсмен.

Денисова рассказала, что освобожденные военные моряки также находятся в данный момент в госпитале, где проходят медобследование.

Она уточнила, что все освобожденные из РФ украинцы нуждаются как в медицинском обследовании, так и психологической поддержке.

В свою очередь дочь Эдема Бекирова Элеонора на своей странице в Facebookсообщила, что операцию ее отцу делали 5 часов, и сейчас он находится в реанимации.

"Вчера папу перевели в кардиологическое отделение Феофании. Сегодня ему сделали операцию, которая длилась пять часов. Сейчас он находится в реанимации. Молимся, чтобы все прошло хорошо!", - написала она.

Элеонора Бекирова отметила, что девять месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для ее отца.

"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния", - подчеркнула Бекирова, добавив, что с ним будет работать психолог.

Ранее Денисова сообщала, что государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма.

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Источник: korrespondent.net