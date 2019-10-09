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10. 09. 2019

Подсчитан возможный ущерб от урагана Дориан

Страховые компании оценивают возможный ущерб от последствий урагана Дориан в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компания RMS, которая занимается моделированием рисков.
 
 
"По оценкам RMS, убытки, подлежащие возмещению, в результате ветра и штормовых волн во время урагана Дориан в регионе Карибского моря составят от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении.
 
Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий и привел к гибели по меньшей мере 50 человек на Багамских островах. Также сообщалось о жертвах в США.
 
Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.
 

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Источник: korrespondent.net
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