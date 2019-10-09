Пойманный на кнопкодавстве депутат угрожал журналисту - СМИ

Депутат-мажоритарщик Александр Ковалев, которого во вторник, 10 сентября, поймали на кнопкодавстве, угрожал журналисту, который обнародовал соответствующие данные, сообщает общественное движение Честно.

Отмечается, что Ковалев подошел к журналистам Честно в кулуарах Рады с вопросом, зачем они опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.

Нардеп также спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил:

"Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

Он также записал фамилию и поинтересовался, с которого округа журналист.

В движение Честно расценивает это как угрозу своим журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей об угрозе или насилии в отношении журналиста (345-1 УК), в соответствии с чем было подано заявление в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня появилось видео, как нардеп-самовыдвиженец с Донбасса Александр Ковалев голосует за себя и своего коллегу Максима Ефимова.

Напомним президент Владимир Зеленский внес в Раду закон о "кнопкодавах". Документ предусматривает ответственность за личное голосование народными депутатами в парламенте.

В частности, законопроект предусматривает для "кнопкодавов" штрафы до 85 тысяч гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net