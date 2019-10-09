На Днепропетровщине целый город остался без питьевой воды

Уже пятый день без питьевой воды город Вольногорск Днепропетровской области. Жидкость в кранах вдруг начала вонять и изменила цвет. Мэрия воду не выключила, только предупредила: не употреблять, а использовать только как техническую. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ужасный смрад чувствуется даже если просто помыть руки водой из крана, даже духи не помогают. Горожане стоят в очереди к бювету. Вонючая желтая жидкость, вместо воды, появилась в кранах еще в пятницу. За последние дни немного стала чище, но все равно не пригодна для питья. Люди сравнивают запах с вонью гнилых водорослей.

Водоснабжение не перекрывали, объясняют в мэрии, чтобы люди по крайней мере могли пользоваться канализацией. Школы, детсады и больницы работают. Цистерны развозят им воду. Но их мало, поэтому возле бювета круглосуточные очереди. Здесь и пенсионеры, и мамы с младенцами, и волонтеры, своими силами развозят воду тем, кто не может дойти.

Предварительно комиссия считает, что причина в водозаборе возле самого берега. В комиссии говорят, вода была настолько грязной, что очистное оборудование просто не справилось.

"Днепр перестал быть рекой с питьевой водой. Туда сливают все, что только можно. И это уже не река с питьевой водой, а сточная канава", - говорит городской голова Вольногорска Владимир Василенко.

Цветение ли это Днепра, или промышленные сбросы - должны установить в лаборатории. Образцы уже отобрали. Уже ночью проведут дезинфекцию системы. Нормальную воду в кранах горожанам обещают через несколько дней. Пока же люди делают запасы из скважин и колодцев.

Напомним, 19 августа в Луганской области без воды остались 80 тысяч человек – жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Объекты Лисичанскводоканала были обесточены из-за задолженности за электроснабжение.

Водоснабжение в Лисичанске и других городах было восстановлено 22 августа. За три дня населению подвезли более 253 кубометров воды.

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Источник: korrespondent.net