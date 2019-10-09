Две цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов в Одесской области

На подъездном пути станции Измаил во вторник, 10 сентября, сошли с рельсов две цистерны со сжиженным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала Одесская железная дорога АО Укрзализныця.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошло схождение двух грузовых вагонов со сжиженным газом пропаном, который относится ко второму классу опасных веществ. Страна назначения груза - Румыния", - говорится в сообщении.

Известно, что рядом с местом, где произошло схождение, расположены жилые и промышленные здания. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Также сообщается, что с начала года уже произошло семь случаев схождения вагонов с рельсов несмотря на проведение региональным филиалом Одесская железная дорога комиссионных проверок состояния железнодорожных подъездных путей.

В компании добавили, что отсутствие должной реакции со стороны владельцев подъездных путей на выявленные замечания по устранению недостатков приводит к нарушению графика движения и материальным убыткам.

С начала года убытки железной дороги в результате таких схождений превышают 960 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области перевернулся поезд с пассажирами.

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Источник: korrespondent.net