Лента RSS
Подписаться на ленту
10 сентября 2019, вторник, 21:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,31
10. 09. 2019

Болтон отрицает утверждение Трампа о своей отставке

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам решил подать в отставку. Об этом он во вторник, 10 сентября, написал на своей странице в Twitter.

Таким образом он отрицает слова президента Дональда Трампа, написавшего, о том, что он "проинформировал Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны".

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером [9 сентября], и президент Трамп сказал: "Давай обсудим это завтра", - написал Болтон.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что проинформировал накануне Болтона, что его служба больше не требуется в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что доволен советами Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.