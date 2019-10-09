Болтон отрицает утверждение Трампа о своей отставке

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам решил подать в отставку. Об этом он во вторник, 10 сентября, написал на своей странице в Twitter.

Таким образом он отрицает слова президента Дональда Трампа, написавшего, о том, что он "проинформировал Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны".

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером [9 сентября], и президент Трамп сказал: "Давай обсудим это завтра", - написал Болтон.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что проинформировал накануне Болтона, что его служба больше не требуется в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что доволен советами Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.

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Источник: korrespondent.net