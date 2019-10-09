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10. 09. 2019

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).

Подробности испытания не сообщаются. Согласно The Drive, на авиабазе "мог тестироваться почти любой компонент, который необходим для ускорения и передвижения на гиперзвуковых скоростях".

Ранее сообщалось, что новый гиперзвуковой двигатель испытали в США. Двигатель планируют использовать в гиперзвуковых летательных аппаратах. Механизм был разработан по заказу ВВС США.

США отстают. Новая гонка гиперзвукового вооружения

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Источник: korrespondent.net
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