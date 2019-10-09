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10. 09. 2019

Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом вечером во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан, а также советники Зеленского.

Напомним, в июне во время форума Диалог бизнеса и власти Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем. В ответ Коломойский заявил, что может покрасить ларек.

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Источник: korrespondent.net
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