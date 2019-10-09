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10. 09. 2019

Под Тернополем столкнулись грузовки, есть жертва

На объездной дороге Тернополя во вторник, 10 сентября, не разминулись грузовики МАЗ и Renault, вследствие чего водитель одного из автомобилей погиб, сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным водитель МАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП травмы не совместимые с жизнью получил водитель грузовика МАЗ. Спасатели с помощью спецоборудования распилили кабину авто чтобы извлечь водителя, однако в медучреждение пострадавший так и не доехал", - говорится в обнародованном на сайте Нацполиции Украины сообщении.

Отмечается, что водитель умер в карете "скорой помощи".

Полиция устанавливает подробные обстоятельства аварии. Продолжаются следственные действия.

Напомним, накануне в Одессе маршрутка врезалась в троллейбус, есть раненые.

Ранее сообщалось, что на мосту в Киеве лоб в лоб столкнулись два авто. Пострадали три человека.

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Источник: korrespondent.net
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