Обвал в Дрогобыче: 30 людей без крыши над головой

Почти 30 людей, которых отселили из обваленного в Дрогобыче Львовской области дома, до сих пор не знают, где будут зимовать. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТСН.

Отмечается, что часть людей живет по общежитиям, другие за свой счет снимают квартиры или гостят у родственников.

При этом большинство из них пока не признали потерпевшими. Так, потерпевшими признаны только жители семи квартир – это родственники погибших и тех, кто оказался в больнице. Им выделили помощь от 5 до 10 тысяч гривен.

Признать потерпевшими других жильцов можно будет только после выводов экспертов. На данный момент еще проводится экспертиза, которая должна установить, что послужило причиной трагедии – плохое состояние опорных конструкций или незаконная перепланировка.

Сейчас вокруг дома, в котором обрушился подъезд, установили металлический забор. Экспертная комиссия признала, что дому грозит внезапное разрушение, поэтому суд арестовал само здание, а также имущество, которое находится внутри.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Позже сообщалось, что пострадавшие получат 1,3 млн грн из областного бюджета.

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Источник: korrespondent.net