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10. 09. 2019

Назван преемник Болтона на посту советника по нацбезопасности США


Временно исполняющим обязанности советника президента США по безопасности станет Чарли Каппермен, сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 10 сентября.
 
Ранее Каппермен занимал должность заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона, который подал рапорт об отставке.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил накануне Болтона подать в отставку, так как был не согласен с его позицией по ряду вопросов. При этом Болтон заявил, что сам решил подать в отставку.
 
Трамп намерен назначить нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

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Источник: korrespondent.net
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