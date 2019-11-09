Рейтинг Трампа среди американцев снизился



Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился из-за того, что американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем, пишет The Washington Post.

Согласно проведенному опросу, рейтинг американского президента снизился с 44% поддержки до 38%. Всего 27% американцев полностью поддерживают политику Трампа, тогда, как не одобряют уже 48%.

Большинство граждан США беспокоятся о перспективе увеличения цен на товары, а также установления рецессии, которую может спровоцировать торговая война с Китаем.



Напомним,Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 млрд долларов увеличатся с 10% до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут с 25 до 30%.

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net