У посольства США в Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел около здания посольства США в афганском Кабуле в годовщину терактов 11 сентября, сообщает Washington Times.



Отмечается, что в районе Шаш Дарак, где располагается американское диппредставительство, поднимается дым и были слышны сирены.



Синьхуа со ссылкой на местного журналиста сообщает, что причиной взрыва стала ракетная атака.



Официальной реакции на данную информацию пока нет. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.



Напомним, 8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами Талибана и президентом Афганистана.

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Источник: korrespondent.net