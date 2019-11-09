Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 251 километре к западу от города Ситка.

Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.

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Источник: korrespondent.net