Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.
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Источник: korrespondent.net
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