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11. 09. 2019

На Багамах возросло число жертв урагана Дориан


На Багамских островах в результате урагана Дориан погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает Reuters.

При этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
 
Ранее сообщалось о 44 погибших на Багамах.

Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.

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Источник: korrespondent.net
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