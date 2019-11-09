На Багамах возросло число жертв урагана Дориан



На Багамских островах в результате урагана Дориан погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает Reuters.



При этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.



Ранее сообщалось о 44 погибших на Багамах. Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.

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Источник: korrespondent.net