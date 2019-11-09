На Багамах возросло число жертв урагана Дориан

На Багамских островах в результате урагана Дориан погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает Reuters.
При этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.
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Источник: korrespondent.net
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