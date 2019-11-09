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11. 09. 2019

Шторм повредил около 400 школ в Мексике


Тропический шторм Фернанд повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики, сообщает телеканал Televisa.
 
Как минимум три учебных заведения в штате Нуэво-Леон оказались полностью разрушены. 
 
Местные власти оценивают ущерб от стихии в 380 млн долларов. Губернатор штата Нуэво-Леон намерен обратиться к правительству Мексики за помощью в ликвидации последствий урагана.
 
Тропический шторм Фернанд обрушился на северо-восток Мексики 4 сентября. Он принес шквалистый ветер до 95 км/ч и сильные ливни. Жертвами стихии стали два человека.
 
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Ранее сообщалось, что число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек. 

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Источник: korrespondent.net
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