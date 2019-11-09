Лента RSS
Подписаться на ленту
11 сентября 2019, среда, 06:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,31
11. 09. 2019

Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за тайфуна


Более 460 тысяч домов в префектуре Тиба, которая соседствует с Токио, остаются без электричества после мощного тайфуна Факсай, сообщает энергетическая компания TEPCO.
 
Отмечается, что в течение 11 сентября не получится в полной мере восстановить электроснабжение.
 
Перебои с электричеством произошли из-за масштабных разрывов линий электропередач.

Напомним, тайфун Факсай в Японии унес жизни трех человек, а еще 40 получили различные травмы. Тем временем число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.