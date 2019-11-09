Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за тайфуна

Более 460 тысяч домов в префектуре Тиба, которая соседствует с Токио, остаются без электричества после мощного тайфуна Факсай, сообщает энергетическая компания TEPCO.
Напомним, тайфун Факсай в Японии унес жизни трех человек, а еще 40 получили различные травмы. Тем временем число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость