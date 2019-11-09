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11. 09. 2019

Конгресс США может выделить военную помощь Украине вопреки Трампу

Президент США Дональда Трамп заморозил военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов, но американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий ожидают, что Конгресс санкционирует ее выделение, даже если Трамп откажется ее разморозить. Об этом сообщает Reuters в среду, 11 сентября.

В частности об этом заявил сенатор республиканец Рон Джонсон.

"Если Трамп решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии Конгресса проголосуют за их переассигнацию", - заявил он.

Его коллега из Демократической партии Крис Мерфи также высказался в пользу предоставления денег Украине.

Мерфи заявил, что на недавних встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева.

Мерфи и Джонсон, каждый из которых недавно посещал Украину, заявили, что пытались убедить украинцев в том, что Конгресс поддерживает страну, сталкивающуюся с "российской агрессией".

"Независимо от того, что делает президент, Конгресс Соединенных Штатов с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", - привел Джонсон слова, которые говорил украинцам.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что готов при необходимости принять участие в переговорах между Россией и Украиной.

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Источник: korrespondent.net
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